لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة .. «بتبيع كحك»

نشرت الفنانة اللبنانية وعارضة الأزياء لاميتا فرنجيه ،صور جديدة لها خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهرت لاميتا في الصور وهي تركب عجلة وتقوم ببيع الكحك، وترتدي فستان جرىء مكشوف.

وعلقت لاميتا على الصوور وكتبت :” مين عايز كحك ؟”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة اللبنانية وعارضة الأزياء لاميتا فرنجيه ، بنشر فيديو جديد لها برفقة صديقتها خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامت لاميتا، بنشر فيديو لها وهي ترقص على السرير بطريقة مثيرة غير لائقة برفقة صديقتها في غرفة النوم، وعلى الفور تداول الفيديو بسرعة على مختلف الصفحات الالكترونية، وأنهالت التعليقات على الفيديو من قبل الجمهور والمتابعين.

يذكر أن، الفنانة لاميتا فرنجية ابتعدت عن التمثيل بعدما شاركت في فيلم “عمر وسلمى 3” بطولة الفنان تامر حسني ومي عز الدين، وكانت قد شاركت قبله عدد من الفنانين منهم:رامز جلال فى فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب فى فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدى فى مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

اقرأ ايضًا: