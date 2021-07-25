نيكول سابا تصدم الجميع بإطلالة جريئة في حفلها بالساحل الشمالي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نيكول سابا

شاركت الفنانة نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نيكول سابا في الصور من آخر حفلاتها التي أحيتها بالساحل الشمالي، مؤخرًا.

وظهرت نيكول سابا في الحفل بإطلالة صادمة، حيث ارتدت فستان أخضر قصير، أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.

وفي وقت سابق، تصدر الفنان يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا، مؤشر البحث على جوجل بالنسبة لدولة السعودية، وذلك بعدما ظهرت زوجته في أحدى البرامج التليفزيونية وتحدثت عن حقيقة خيانته لها.

حيث أكدت نيكول سابا ، خلال التصريحات التليفزيونية، أنَّها لم تتعرض للخيانة من قبل زوجها الفنان يوسف لخال على الإطلاق، موضحة أن “سيدةً مثلها لا يُمكن لرجل لديه نظر أن يخونها”، ليس فقط للأسباب الشكليَّة، ولكن لشخصيتها أيضاً.

وكشف نيكول عن سر عدم تعاونها مع يوسف الخال فى عمل درامى حتى الأن، حيث أكدت انها حريصان على إختيار العمل الذي سيظهران فيه معاَ، وأنهما يبحثان عن الفيلم أو المسلسل المناسب لهما لأن الأمر لن يتكرر كثيراً.

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