جنا عمرو دياب تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة في حفل عيد ميلادها

عدن - ياسمين عبد العظيم - جنا عمرو دياب

شاركت جنا عمرو دياب، نجلة الفنان عمرو دياب جمهورها ومتابعيها صورة من أحدث ظهور لها من الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت جنا عمرو دياب عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

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وبحسب ما جاء في الصور، فقد ظهرت جنا عمرو دياب، بإطلالة جريئة في عيد ميلادها وعلقت علي الصور: «شكرا لكم يا رفاق لأنكم جعلتني عيد ميلادي رائعا، أحبكم كثيرا، كان هذا أفضل عيد ميلاد علي الإطلاق».

وفي لقاء سابق لها مع برنامج «ET بالعربي»، والذي يُذاع عبر قناة «إم بي سي» غنت جنى عمرو دياب عن واحدة من الأغاني التي تستعد لإطلاقها قريبا، ضمن مشروع كبير باللغة الإنجليزية .

وعبرت جنى عمرو دياب عن رغبتها دائما في خوض مجال الموسيقى، واتخذت القرار بعد تخبط ما بين كتابة الكلمات وغنائها بصوتها، وبسبب الأضرار التي قد تلحق بأحبالها الصوتية تعتبر فكرة احتراف الغناء الصولو مستبعدة.