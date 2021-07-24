بلقيس تفجر مفاجأة بشأن انفصالها .. وأول تعليق من زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة واسعة من الجدل أثارتها الفنانة اليمنية بلقيس، وذلك بعد إعلانها عن إقامة دعوى خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.

ووفقًا لما ذكرته في تصريحات صحفية، فقد قالت الفنانة بلقيس: «رفعت قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه».

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تصريحات الفنانة اليمنية بلقيس جاءت ردا على سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، وهو الذي كان يرافقها دائماً في كل تحركاتها ورحلاتها.

ومن جانبه، قرر رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، زوج الفنانة بلقيس فتحي الخروج عن صمته للمرة الأولى والتعليق على الأمر.

وقال رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف أنه لن يكشف أسرار بيته للإعلام لأن البيوت لها حرماتها، مضيفًا: «هذه الأمور سوف تبقى سراً بيننا احتراماً للعشرة الطويلة، وللعادات والتقاليد التي تربينا عليها في الخليج».

كما رفض الكشف عن أسباب الخلاف، قائلاً «أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية، لأنها والدة الغالي ابني تركي، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً».