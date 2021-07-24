لن تصدق من هي زوجة رياض الخولي.. المفاجأة أنها فنانة شهيرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنان رياض الخولي ظهر فيها برفقة زوجته، وكانت هوية زوجة رياض الخولي مفاجأة للجميع.

وبحسب ما جاء في الصور، فقد ظهر الفنان رياض الخولي مع زوجته السيدة راوية سعيد، والتي أثار اسمها موجة من التساؤلات، حيث أن ذلك هو اسم فنانة معتزلة.

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وكانت المفاجأة الكبيرة للجمهور أن زوجة الفنان رياض الخولي هي الفنانة راوية سعيد بطلة مسرحية «المتزوجون»، حيث جسدت شخصية «نفيسة».

وعن تفاصيل زواج الفنان الكبير رياض الخولي من الفنانة راوية سعيد فقد خطف رياض الخولي قلب راوية بياض نفيسة، زوجة جورج سيدهم في المسرحية، ليقوم بدور الزوج على مسرح الحياة ويشاركها مسيرة الحياة.

تزوج الفنان المتألق رياض الخولي منذ بدايته بالفنانة راوية سعيد والتي جاءت شهرتها من حلال دورها المميز في المسرحية أيضا شاركت في «ليالي الحلمية» وفى «عصر الحب» و«الأصدقاء» وغدا تتفتح الزهور ولسه بحلم بيوم ورجل ايل للسقوط وبعد تلك الرحلة قررت اعتزال الفن تاركة زوجها الفنان رياض الخولي يحقق مزيدا من البطولات.