الراقصة دينا تشعل مواقع التواصل بفستان أسود قصير.. والجمهور يعلق:ملامحك متغيرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الراقصة الاستعراضية دينا بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة دينا خلال الصور، وهي ترتدي فستانا أسود قصير جذاب، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما نال إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر، أن الراقصة دينا كانت قد كشفت عن سبب التغير الواضح بملامحها، والذى فسره البعض بإجرائها عملية تجميل.

وقالت دينا من خلال et: “أنا مبسوطة جداً بصرف النظر عن إن في حد قال إنه أنا عملت عملية تجميل وده حاجة صعبة تتعمل وتحتاج أغيب عنكم من 9 شهور إلى سنة، وده ما محصلش لأني كنت معاكم في الصورة اللى قبلها”.

وأضافت دينا :” التغير اللى حصل فى شكلى سببه انى بطلت سجاير من ٦ شهور واتبعت نظام غذائى صحى، لما الواحد بيخس يبان في الحقيقة الوش أرفع”.

يذكر أن، دينا شاركت فى السباق الرمضانى 2021 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولة النجمة غادة عبد الرازق ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ويعتبر “سلطانة المعز”: من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وإخراج محمد بكير.

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