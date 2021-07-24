بعد عقد قرانها على محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان جذاب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة بسنت شوقي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت بسنت شوقي فى الصورة بفستان جذاب ووضعت القليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على ظهرها، مما نال إعجاب متابعيها.



جدير بالذكر، أن الفنان محمد فراج كان قد عقد قرانه على بسنت شوقي الشهر الماضي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

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