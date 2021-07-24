منة فضالي ترتدي الحجاب على الهواء وتثير الجدل بتلك التصريحات (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة منه فضالي ، بالإدلاء بعدد من التصريحات التي تسببت في إثارة الجدل على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية.

حيث قام مقدم البرنامج، خلال الحلقة، بإجراء تحدي صغير مع الفنانة منه فضالي، إذ طالبها بارتداء الحجاب لمدة عدد من الدقائق القليلة،وقام بطرح عددا من التساؤلات عليها، قائلا لها: «هنقوم بتحدي صغير، أنا جايب حجاب معايا، وهشوفه على شكلك، وهسألك كام سؤال».

فقامت «منة فضالي» بارتداء الحجاب وقال لنزار الفارس، قائلة: «لايق عليا؟»، ليرد عليها: «والله حلو»، ومن ثم عقبت الفنانة قائلة: «وحتى لو مش حلو هيجي عليا يوم وألبسه، أنا مش ضد الحجاب أبدا، ولكن عشان ألبسه مش هينفع أقلعه تاني، وبعدين أنا بمثل».

وتابعت قائلة: «في محجبات بيلبسوا تربون وبيعملوا الحجاب اسبانش وبيكون شكلهم حلو جدا، ولبسهم شيك جدا وأنا بحبه».

أضافت قائلة: “أنا مش ضد الحجاب، ولكن أنا عشان ألبسه مش هينفع أقلعه تاني، وأنا بمثل دلوقتي.. وعلى فكرة أنا بصلي”.

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي مسلسل “نسل الأغراب” في موسم رمضان المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم

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