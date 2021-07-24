«بعد نجاح العملية».. حورية فرغلي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة حورية فرغلي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة حورية فرغلي، خلال الصورة المنشورة، وكأنها مرسومة بالرصاص وشعرها منسدلا على جانبي وجهها مما أثار إعجاب الجمهور.

وقامت حورية فرغلي بالتعليق على الصورة وكتبت: “ الصورة حلوة ”، وتفاعل الجمهور ومتابعيها مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات.

جدير بالذكر، أن الفنانة حورية فرغلي، كانت قد أعلنت عن توقيعها لمسلسل أيام وبنعيشها، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك صورة لها أثناء الإتفاق على عملها الجديد.

إما في السينما، فمن المقرر ان تعود حورية فرغلى لاستكمال تصوير دورها ضمن أحداث فيلم براءه ريا وسكينة ، والذى تتعاون فيه مع الفنانة وفاء عامر .

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