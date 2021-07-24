«رقم صادم».. منه فضالي تكشف عن اقل أجر تقاضته في مشوارها الفني

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

تحدثت الفنانة منه فضالي ، عن العديد من تفاصيل حياتها الفنية والمهنية وعلاقتها بأسرتها وزملائها بالوسط الفني، وذلك اثناء استضافتها في برنامج “مع الفارس” من تقديم نزار الفارس عبر قناة “الرشيد”.

حيث كشفت الفنانة منة فضالي، خلال الحوار، عن ذكرياتها مع أول أجر تقاضته في مشوارها الفني، حيث قالت: “أول أجر حصلت عليه كان 200 جنيه وبعد فترة قصيرة زاد ليصل إلى 300 جنيه”.

وكانت قد ذكرت مسبقا خلال تصريحات صحفية عن ماذا فعلت به، لترد قائلة: «كان لدي إصرار على شراء خاتم، وبالفعل نجحت في ادخار هذه الأموال واشتريت بها هذا الخاتم ليذكرني دائمًا بأول أجر حصلت عليه».

وتابعت منة قائلة: “الفلوس آخر همي وأنا بشتغل بمزاجي وإذا كان الأجر الضخم يشغلني كنت شاركت بأعمال لا أقتنع بها لمجرد أن الأجر مغرٍ”.

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي مسلسل “نسل الأغراب” في موسم رمضان المنقضي، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ومي عمر وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

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