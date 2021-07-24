شكرا لاهتمامكم بخبر خبر وفاة دلال عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..وتصريحات نارية من أسرتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وفاة دلال عبد العزيز ، تصدرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز محرك البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول أخبار عديدة في الساعات الأولى من اليوم بشأن وفاتها في المستشفى التي تمكث فيها حاليا للعلاج.

وسرعان ما تداول الخبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليتسائلون عن حقيقة الأمر، مما دفع أسرتها إلى الرد بهجوم على وسائل الإعلام التي قامت بنشر ذلك الخبر مطالبينها بالاعتذار بدلا من إتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

طالب رامي رضوان، المواقع التي نشرت الخبر بالاعتذار، قبل أن يتخذ ضدها موقفا آخر، مؤكدا أن حذف الخبر غير الصحيح ليس حلا، خاصة أن لديه “سكرين شوت” لكل ما نشر.



وكتب “بكل هدوء، أنا رقمي مع طوب الأرض، ومفيش رئيس تحرير ممعهوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا وتقريبا مفيش صحفي ممعهوش تليفوني،

بأي منطق أو عقل أو إنسانية أو مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟!، جنسه إيه ودماغه فيها إيه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونة زي دي؟طب راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشينها بقالنا شهور دلوقتي”.

وتابع: “طب راعوا ضميركم، طب راعوا مهنيتكم، طب راعوا إنسانيتكم، طب راعوا أي حاجة، أنا قلت قبل كده وهقولها تاني ويا رب تحوأ المرة دي: خلوا الإنسانية والضمير الإنساني والصحفي يسبق اللهث وراء السبق واللايك والشير في كل ما يخص أرواح الناس.. وفي أي خبر”.

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وكتب حسن الرداد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام قائلًا “بالنسبة للمواقع الصفراء الرخيصة اللى كتبت اخبار غير صحيحة عن حماتى دلال عبد العزيز، يا ريت تحترموا نفسكم شوية. اللى بينزل اخبار غير صحيحة تخص حياة انسان عشان يعمل ترند على موقع يبقى واحد مش محترم ولا يحترم المهنة بتاعته اللي الف باء فيها وجوب تحرى الدقة.”

وتابع قائلًا “احنا بقالنا شهور فى المستشفى و كلنا متواجدين مع حماتى و قاعدين قدامها ٢٤ ساعة رامى و إيمي و دنيا و انا و فجأة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل اهلنا و حبايبنا بيطمنوا.”



وأضاف قائلًا “حقيقي عايز اسال اللى كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد و سمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه او ممكن يحصل له ايه على ما يتأكد ان الخبر مش مظبوط؟ مش هقولك يا ريت يحصل فيك نفس الموقف عشان تعرف المصيبة اللى انت عملتها بس حقول لك حسبى الله و نعم الوكيل.”

وتفاعل العديد من جمهور ومحبي الفنانة دلال عبد العزيز مع تلك التصريحات بكل حب داعين لها بالشفاء العاجل، معلقين على متداول تلك الشائعات بـ”حسبي الله ونعم الوكيل”.

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