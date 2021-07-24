لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

قامت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها و متابعيها، على صفحتها الشخصية موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، لتشارك أحدث إطلالاتها.

حيث ظهرت لاميتا فرنجية، في الصورة، بإطلالة جريئة وجذابة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الطوبي، مكشوف الصدر وعاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة مما أثار إعجاب الجمهور.



جدير بالذكر، أن الفنانة لاميتا فرنجية دائما تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

مقالات أخرى قد تهمك:

برفقة صديقتها..لاميتا فرنجيه تثير الجدل بوصلة رقص غير لائقة في غرفة النوم(فيديو)

لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بـ مايوه عاري مثير وأوضاع ساخنة (صور)