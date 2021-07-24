ارحمونا.. رد عنيف من حسن الرداد على شائعة وفاة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

أبدى الفنان حسن الرداد، غضبه الشديد بعد شائعة وفاة والدة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا خبرا يفيد بوفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا منذ 3 أشهر.

نشر حسن الرداد تغريدة عبر حسابه على تويتر، موجها رسالة إلى مروجي الشائعة حيث قال “يا ريت المواقع الصحفية اللى بيكتبوا أي أخبار عشان يعملوا نسب مشاهدة، ارحمونا شوية وراعوا مشاعر الناس وعيب على المواقع الكبيرة اللى تناقلت الخبر واللى أصبحت بالنسبة لى صحافة صفراء ليس لها قيمة، فالخبر المنشور عن حماتى ⁧‫دلال عبدالعزيز‬⁩ غير صحيح”.

نفي زوج ابنتها دنيا الاعلامي رامي راضون خبر الوفاة، وكتب على حسابه عبر فيس بوك “الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه”.

وأضاف ” وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا.. إيه القرف دا”.

رضوان، أدلى بتصريحات صحفية وأكد علبى أن الفنانة دلال عبد العزيز بصحة جيدة وتخضع للعلاج داخل المستشفى في الوقت الراهن.