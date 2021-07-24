شكرا لقرائتكم خبر عن في بث حي – اتفرج رانيا يوسف سخنت الجمهور بفيديو جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت رانيا يوسف في مقطع الفيديو، القراءة هي هوايتي المفضلة أثناء بعد الجلوس في البيت.

وعلقت رانيا يوسف علي مقطع الفيديو: ”

raniayoussef_ القراءه هي هوايتي المفضله وأفضل حاجه ممكن اعملها في الحجر المنزلي، وبتحدي نفسي بقراء أربع روايات وبتحدي مني زكي وهند صبري ومنه شلبي

أنتوا كمان قولولي ايه الكتب اللي بتقروها دلوقتي وأنتوا في البيت.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يعرض لها حاليا فيلم “صندوق الدنيا” الذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وخالد الصاوى وأحمد كمال وتأليف وإخراج عماد البهات.