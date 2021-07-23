صولا عمر تصدم جمهورها ومتابعيها بـ قرار اعتزالها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمت الفنانة الشابة صولا عمر جمهورها ومتابعيها بإعلانها اعتزال الغناء، وذلك بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الأخيرة «أبو أحمد».

وجاء قرار الفنانة الشابة صولا عمر بعد ساعات قليلة من انتهاء حفلها الغنائي الذي أحيته بالساحل الشمالي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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وصدمت صولا عمر جمهورها ومتابعيها بمنشور عبر حسابها الشخصي بإنستجرام حيث دونت «ستوري» قالت فيها: «أنا قررت اعتزل أنا آسفة مش هقدر أكمل» ولم تكشف عن سبب قرارها المفاجئ لجمهورها.

وبرز اسم المغنية الشابة صولا عمر، قبل أشهر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن طرحت أغنيتها «أبو أحمد خدني الكوافير» وهي من إنتاج شركة «conga studios».

وحققت الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ أن قررت الشركة طرحها على القناة الرسمية لها بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تم طرح جزء من الأغنية قبل عيد الفطر الماضي 2021، الأمر الذي تسبب في انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى كوميكس نظرًا لما احتوت عليه الأغنية من كلمات.