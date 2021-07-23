شقيق ياسمين عبد العزيز يوجّه لها رسالة مؤثرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، بتوجيه رسالة مؤثرة لها عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، مطالبا الجمهور ومتابعيها بالدعاء لها.

حيث قام بنشر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها وكتب: “يلا قومي كده وحَلّي الدنيا”.



جدير بالذكر، أن الفنان وائل عبد العزيز كان قد زفّ خبراً سعيداً عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، حيث كتب: “الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها بس مفيش زيارات”.

ومن المنتظر أن تخضع ياسمين عبدالعزيز للرقابة الطبية خلال الأيام المقبلة، للتأكد من تحسّن حالتها الصحية، على أن يُسمح بعدها بالزيارات أو تغادر المستشفى إلى منزلها.

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