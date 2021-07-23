«قلتلك كتير ومحصلش».. ميرنا الهلباوي تثير الجدل من جديد حول علاقتها بـ محمد عطية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت البلوجر والكاتبة ميرنا الهلباوي ، حالة من الجدل اعلى نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر فيديو جديد لتشارك جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وتضمن مقطع فيديو، مجموعة من اللقطات منخلال رحلاتها الخارجية، ولكن قام محمد عطية بالتعليق على الفيديو مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور.

وقامت «ميرنا» بالتعليق على مقطع الفيديو قائلة: «إيه أكتر بلد نفسكم تسافروها؟.. أنا سافرت 18 بلد، كل بلد فيهم ليا فيها حكاية، حكايات حكيتها وكتبتها وحكايات احتفظت بيها لنفسي وعمري ما حكيتها لحد.. حكايات بتشكلني وكل ما افتكرها ابتسم وتفرحني.. حكايات بتفكرني إن الحياة فيها دايمًا حاجات حلوة نعيش عشانها».

ليرد خطيبها السابق الفنان محمد عطيه، قائلا: «اللي ما راحش طنطا ما سافرش.. لا بس الفيديو حلو أوي»، لترد عليه الأولى: «قلتلك كتير ومحصلش»، فيتسائل العديد من المتابعين عن حقيقة ارتباطهم مرة أخرى.

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