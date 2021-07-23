بعد إفشاء أسرارها المرضية.. حقيقة إحالة الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز للتحقيق

عدن - ياسمين عبد العظيم - فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإثارة الصفحات الالكترونية على “فيس بوك” نشر الأسرار المرضية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وسط ذهول عدد كبير من الجمهور وأسرتها واصدقائها.

كما فوجئ أعضاء بمجلس نقابة الأطباء، بتدوين طبيب قلب شهير “ج. ش” على صفحته الشخصية معلومات خاصة بالحالة المرضية للفنانة، باللغة الإنجليزية والعربية، مشيرة إلى أنه اعتمد فى سرده لتلك المعلومات على معلومات سماعية من أطباء، نظرا لأنه ليس الطبيب المعالج للمريضة، لافتة إلى أن الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة أعلن نيته قبل إجازة عيد الأضحى تقديم شكوى ضد الطبيب لاتخاذ الاجراءات اللازمة حياله، وأبدى تضامنه معه فى الشكوى عدد من أعضاء المجلس، هم: الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتورة إيمان سلامة، الدكتور أحمد فتحى.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم التقدم بالشكوى رسميا بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، لافته إلى أن إفشاء الطبيب لأسرار الحالة المرضية لمريض بصرف النظر عن شخصيته أو وظيفته، تُعد ارتكاب مخالف للائحة آداب مهنة الطب، حيث تمنع لائحة آداب المهنة إفشاء الطبيب لأسرار الحالة الصحية للمريض الخاص به، أو مريض لدى طبيب آخر، موضحا أن العقوبات التى تنص عليها اللائحة تبدأ من اللوم والإنذار، وتصل إلى الوقف المؤقت أو الشطب.

مقالات أخرى قد تهمك:

طبيب ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

أحمد العوضي يزف بشرى سارة عن زوجته ياسمين عبد العزيز