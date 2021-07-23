تطورات جديدة مؤسفة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

كشفت مصادر طبية متواجدة في المستشفى الذي تعالج فيها الفنانة دلال عبد العزيز ، عن أخر التطورات الصحية لها مؤكدين إن استمرار جلوسها في المستشفى يمكن أن يؤثر على صحتها بالسلب وليس الإيجاب.

وأوضحت المصادر، أن هناك العديد من العلامات التي تثبت كلامهم، مشيرة إلى أن استمرار مريض كورونا أو مريض ما بعد كورونا في المستشفى لفترة طويلة، يؤثر على نفسيته وربما يسبب له حالة اكتئاب.

أما عن أخر التطورات الصحية، تابعت المصادر، أن “الفنانة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية فى الثلاثة الأيام الأخيرة بدأت تسوء، والرئة مرتبطة لديها بالأكسجين وما زالت بحاجة إلى الأكسجين”،بالاضافة إلى أن حركتها أصبحت صعبة جدًا.

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وأكدت المصادر، أن حتى هذه اللحظة الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعرف خبر وفاة زوجها، وهناك تشديد على عدم معرفتها بأي أخبار حتى لا تحدث مضاعفات لها إثر سماع الخبر، وهناك تعليمات للطاقم التمريض على ذلك”.

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