«حزينة للغاية».. لبنى عبد العزيز تكشف سبب ابتعادها عن الفن

كشفت الفنانة لبنى عبد العزيز ، سبب ابتعادها عن الفن وتقديم أدوار فنية متنوعة، وذلك خلال تصريحات صحفية رسمية، كما أنها عبرت عن مدى حزنها واستيائها إتجاه ما يحدث في الفن خلال تلك الأيام.

حيث قالت الفنانة لبنى عبد العزيز، خلال تصريحات صحفية، إنها لم تعتزل الفن على الإطلاق، مؤكدة أن كل الأعمال التي تعرض عليها دون المستوى ولا تتناسب مع تاريخها الكبير على عكس الفن الغربي الذء يهتم بالممثل الكبير في السن.

وأضافت لبنى، خلال التصريحات الصحفية، أنها تشعر بالحزن الشديد لأن هناك حجرًا شديدا على موهبة الفن لدى الكبير في السن، متمنيةً أن يتغير هذا التفكير السائد وأن يكون لكبار السن مكان في الاعمال الجديدة مثلما يحدث في دول خارج مصر.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة لبنى عبد العزيز، فيلم “جدو حبيبي”، عام 2021 بمشاركة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين وبشرى وأحمد فهمي تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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