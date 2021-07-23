«سيدةً مثلي ليس لها وجود».. حقيقة خيانة يوسف الخال لـ نيكول سابا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان يوسف الخال زوج الفنانة نيكول سابا، مؤشر البحث على جوجل بالنسبة لدولة السعودية، وذلك بعدما ظهرت زوجته في أحدى البرامج التليفزيونية وتحدثت عن حقيقة خيانته لها.

حيث أكدت نيكول سابا ، خلال التصريحات التليفزيونية، أنَّها لم تتعرض للخيانة من قبل زوجها الفنان يوسف لخال على الإطلاق، موضحة أن “سيدةً مثلها لا يُمكن لرجل لديه نظر أن يخونها”، ليس فقط للأسباب الشكليَّة، ولكن لشخصيتها أيضاً.

وكشف نيكول عن سر عدم تعاونها مع يوسف الخال فى عمل درامى حتى الأن، حيث أكدت انها حريصان على إختيار العمل الذي سيظهران فيه معاَ، وأنهما يبحثان عن الفيلم أو المسلسل المناسب لهما لأن الأمر لن يتكرر كثيراً.

جدير بالذكر، أن يوسف الخال خاض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج “هزي يا نواعم” في إل بي سي وبرنامج “روتانا أخبار” في قناة روتانا موسيقى وبرنامج “لاقونا عالساحة” على شاشة OTV اللبنانية إلى جانب الفنانة ندى أبو فرحات.

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