بعد الهجوم عليها.. هذا ما قالته يسرا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسرا

بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له الفنانة يسرا بسبب الحفل الذي حضرته بعد تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، قررت يسرا الحديث عن النجم الراحل سمير غانم.

وخلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان تطرقت إلى أمور عدة من بينها علاقتها بالفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

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وأكدت الفنانة يسرا أن الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم من أقرب أصدقائها في الوسط الفني ومن أبرز الشخصيات التي لم تتخلى عنها خلال مرض والدتها الأخير قبل وفاتها.

كما أشارت إلى أن الراحل سمير غانم سبق وأخبرها عن قصة زواجه من دلال عبد العزيز وكواليسها، مؤكدة أنه أخبرها بأن دلال قالت له سأتزوجك وهو ما حصل فيما بعد ليتزوج الثنائي ويصبحان من أبرز العائلات الفنية في تاريخ السينما والدراما المصرية والعربية.

وعن السوشيال ميديا قالت يسرا: «الناس بتستخدمها غلط، واللى نفسه يشتم بيشتم، مع إن المفروض استخدامها يكون تستفيد من معلومة أو الناس تتكلم مع بعض، وكمان السوشيال خلى فنانين بقيت نجوم في 5 دقايق وتاريخهم الفني مفيش ولا تعبوا ولا حاجة، ده أنا كنت بدهن الحيطة مع يوسف شاهين في الاستوديو وكنت مبسوطة، فالسوشيال بتدى فرص لناس تستحق وفرصة لناس لا تستحق».