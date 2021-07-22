مصادر تكشف مفاجآت جديدة بشأن الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

أعلنت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تحسن حالتها الصحية بشكل طفيف مع استقرارها.

ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الفنان وائل عبد العزيز خروج شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة.

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وأكد الفنان وائل عبد العزيز خروجها من العناية المركزة بعد 10 أيام كاملة قضتها داخلها، وجرى منع الزيارة عنها لحين تحسن حالتها الصحية.

وكتب «وائل» عبر «فيس بوك»: «الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل البي بيحبوها، بس مفيش زيارات».

وكانت ياسمين عبدالعزيز، عانت من خطأ طبي أصابها بتسمم في الدم ودخلت بسببه في غيبوبة لعدة أيام، أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة تكيسات من على المبيض.