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بعد سنوات من الاختفاء.. لن تصدق كيف أصبح شكل أميرة فتحي (اتفرج)

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عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المتألقة أميرة فتحي، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد انتشرت صور للفنانة أميرة فتحي من أثناء وجودها في نادي رياضي، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة.

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وأثار ظهور أميرة فتحي حالة من الجدل بسبب التغير الكبير في ملامحها، حيث رأى بعض المتابعين أنها اكتسبت القليل من الوزن.

أميرة فتحي
أميرة فتحي

ويُذكر أن الفنانة المتألقة أميرة فتحي تزوجت من المنتج وائل حب، وأنجبت منه ابنتين هما «مليكة»، والتي توفيت في عامها الثاني، وأما الابنة الثانية فهي «جويرية» التي أصبحت الآن شابة جميلة.

أميرة فتحي

وجدير بالذكر أيضًا أن الفنانة أميرة فتحي اسمها الحقيقي أميرة فتحي علي أحمد، من مواليد 28 ديسمبر عام 1976، أي تبلغ من العمر 44 عام، وهي حاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق قسم إرشاد سياحي.

أميرة فتحي
أميرة فتحي

في بداية مشوارها عملت في الإعلانات، ثم كانت على موعد مع الشهرة بعد ظهورها في كليب «افرض»، للمطرب الشعبي حكيم.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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