«ربنا قال كدة».. مايان السيد تشد هجوما حادا على حمو بيكا والسبب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة الشابة مايان السيد بشن هجوما حادا على مطرب المهرجانات الفنان حمو بيكا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث قام حمو بيكا، بنشر عدد من مقاطع الفيديو، خلال قيامه يذبح عجل، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، مما جعل الفنانة مايان السيد أن تعلق وتكتب:

إزاي بتدبحوا كده؟ ربنا قال تدبحوا كده؟!



وعلى الفور، أنهالت التعليقات من قبل الجمهور والمتابعين وتبيانت ردود أفعال المتابعين وتعليقاتهم على الفيديوهات التي نشرها بيكا على حسابه على انستجرام.

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جدير بالذكر، أن مطرب المهرجانات حمو بيكا كان قد تصدر مؤخرا محرك البحث “جوجل وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاجرته مع عدد من الشباب في الشارع وتبادلا الألفاظ البذيئة وسط المارة في الشارع.

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