بعد خروج ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة.. العوضي يكشف تعليمات الأطباء

كشف الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد أن غادرت الرعاية المركزة.

وكان الفنان وائل عبد العزيز، قد أعلن اليوم الأربعاء، مغادرة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز العناية المركزة، مشيرا إلى أن الأطباء قد منعوا زيارتها.

وكانت ياسمين عبد العزيز، قد أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، وأثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى حدث خطأ أثناء نقل الدم، واسلتزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

وتم نقل ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وترتيب عليه دخولها من جديد في غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة.

نشر أحمد العوضي عبر حسابه على فيس بوك منذ قليل “الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة”.

وأضاف ” لكن تعليمات الأطباء المعالجين ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة”.

وتابع الفنان أحمد العوضي “أعتذر لكم عن عدم ردي، لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها ….. ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة”.