خروج الفنانة ياسمين عبد العزيز من العناية المركزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز غرفة العناية المركزة، اليوم الأربعاء، بعد تحسن حالتها الصحية في الساعات القليلة الماضية.

وكانت ياسمين عبد العزيز، قد أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، وأثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى حدث خطأ أثناء نقل الدم، واسلتزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

وتم نقل ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وترتيب عليه دخولها من جديد في غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة.

أعلن الفنان وائل عبد العزيز، على حسابه الشخصي على فيس بوك، خروج الفنانة يتاسمين عبد العزيز من العناية المركزة، حيث قال ” الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللى بيحبوها بس مفيش زيارات”.

وكان وائل عبد العزيز قد طمأن جمهورها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء.

وكان زوجة الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي كتب عبر حسابه على فيس بوك “يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم”.

وأضاف “هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم”.

وطالب عدد كبير من نجوم الوسط الفني، في يوم عرفة، جمهورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز.