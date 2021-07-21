حمو بيكا يثير أزمة جديدة في الاسكندرية بسبب «بيكا ساندوتش»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم المطرب الشعبي “حمو بيكا” مؤشرات البحث، الساعات الاخيرة، بعد تعرضه لأزمة جديدة، في الاسكندرية، بسبب قراره بافتتاح أول مطعم له يحمل اسم «بيكا ساندوتش».

وتعرض حمو بيكا، للعديد من الاعتراضات من جانب المحلات المجاورة له، والتي رفضت بشكل كبير استمراره في فتح المطعم، خوفًا من تعرضهم للخسارة.

وأعلن ملاك الماركات الأخرى، احتجاجهم على تواجد مطعم بيكا وسطهم، قائلين :” لو حمو بيكا فتح مطعمه هيوقف حالنا”.

فيما قال أحد الاشخاص، إن ملاك الماركات هددوا إدارة المول بوقف الإنشاءات إذا أتم حمو بيكا افتتاح مطعمه.

وفي وقت سابق، نشب خلاف حاد بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بعد تصريحاتهم الاخيرة.

بدأت القصة، عندما حل المطرب الشعبي عمر كمال، ضيفًا الساعات الماضية، ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، على قناة MBC مصر.

وأدلى عمر كمال في الحلقة بالعديد من التصريحات المفاجئة، والتي أبرزها إجابته على سؤال “حمو بيكا بيعرف يغني؟”

وأجاب عمر كمال على السؤال قائلًا: ” “لأ مبيعرفش يغني، هو كراكتر، راجل ليه بصمة في التراك. عنده صوت أجش جهوري في التراك بيعمل نبرة معينة، ومش أي حد يعرف يقول ده.”

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