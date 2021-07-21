للكبار فقط – نسرين طافش اكتسحت لوردينا بوصلة رقص

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها فيديو جديدا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت نسرين من داخل سيارتها وهى تتراقص على أغنية تامر حسني الجديدة “قولني كلام” .

وكتبت نسرين طافش معلقة على الفيديو: “الموووود.. صباح المود العالي.. شو هى الأغنية اللى بترفع المود الخاص فيكم”.

كانت الفنانة نسرين طافش، كشفت عن كواليس مشاركتها في مسلسل “الوجه الآخر” مع الفنان ماجد المصري.

وقالت نسرين طافش، في حوارها في برنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”: “سعيدة برد الفعل واهتمام الجمهور بمشاهدة مسلسل الوجه الآخر وشاهدت إعجاب الجمهور عندما أتجول في الشوارع والمولات وتفاعلهم مع أحداث المسلسل”.

وأضافت نسرين طافش: “تركيبة شخصية سارة في مسلسل الوجة الآخر جديدة وهي شخصية قيادية وقد تبدو أنانية وشريرة ولا يمكن تبرير أفعالها بشكل طبيعي”.

وأكملت نسرين طافش: “المشاهدون تعاطفوا مع سارة بعد تعدد الحلقات، والمسلسل تشويقي وماجد المصري كتب قصة المسلسل”.

ولفتت نسرين طافش إلى أن ماجد المصري متعدد المواهب ويحب الفن بجميع أشكاله، مضيفة: “سعيدة بالتجربة الدرامية مع ماجد المصري”.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم “نادى الرجال السرى”، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مقامات العشق” مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

