أسعار خيالية لنجوم المهرجانات في الحفلات.. لن تتخيل سعر الدقيقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، حول أجور مطربي المهرجانات الشعبية، والتي وصفها البعض بانها اجور خيالية، لا تتناسب مع المحتوى الفني الذي يقدموه.

واشتهر مطربي المهرجانات في مصر، الفترة الاخيرة بشكل كبير، ولا سيما في أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يحييون حفلاتِ بشكلٍ شبه يومي داخل مصر وخارجها.

وبالرغم من ان أغلب مطربي المهرجانات ليسوا أعضاء بنقابة المهن الموسيقية، إلا انه تحقق فيديوهاتهم وأغانيهم نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية.

وجاءت أجور مطربي المهرجانات بالشكل الخيالي، حيث يحصل حسن شاكوش على 40 ألف جنيه، أي الدقيقة الواحدة تصل إلى 666 جنيهًا.

بينما يحصل حمو بيكا على 30 ألف جنيه، في الأفراح ، ويحصل معاذ موزة على 5 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

فيما يحصل أحمد موزة صاحب مهرجان بعنوان أندال، على 17 ألف جنيه، بينما يحصل المطرب مسلم يحصل على 22 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، نشب خلاف حاد بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بعد تصريحاتهم الاخيرة.

بدأت القصة، عندما حل المطرب الشعبي عمر كمال، ضيفًا الساعات الماضية، ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، على قناة MBC مصر.

وأدلى عمر كمال في الحلقة بالعديد من التصريحات المفاجئة، والتي أبرزها إجابته على سؤال “حمو بيكا بيعرف يغني؟”

وأجاب عمر كمال على السؤال قائلًا: ” “لأ مبيعرفش يغني، هو كراكتر، راجل ليه بصمة في التراك. عنده صوت أجش جهوري في التراك بيعمل نبرة معينة، ومش أي حد يعرف يقول ده.”

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