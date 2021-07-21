أحمد الشامي يحتفل بالعيد على طريقته الخاصة: الخروف اللي باكله باين؟

عدن - ياسمين عبد العظيم -

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له وهو يستمتع بأجواء العيد.

وعلق الشامي على الصورة قائلا: “عيد سعيد عليكم…هل الخروف اللي باكله باين و انا بتصور؟”.

مسلسل أحسن أب

يذكر أن شارك أحمد الشامي فى مسلسل أحسن أب، والذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، حول أحد الآباء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

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مسلسل “أحسن أب” يشارك فى بطولته بجانب علي ربيع، كل من كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تأليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.