أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب: طلقتها غيابي من سنتين

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل الفنان أحمد سعد، ضيفًا، الساعات الماضية، في برنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، حيث أدلى بالعديد من التصريحات التي ترد على طليقته الفنانة سمية الخشاب.

وقال أحمد سعد، :” طلقتها منذ سنتين غيابياً، ومكنتش بجري وراها، وأنا خاطب وأحب خطيبتي جدا”.

وأضاف احمد سعد :” أما روحت تصوير المشهد في مسلسل موسى، خطيبتي كانت عارفة اني رايح اقابل سمية الخشاب”.

وتابع :” نزلت صورة فيها كلام لا يصح ولا أرضى أن يقوله أي أحد وأعدت نشره، فحدثت المشاكل التي ظهرت فيما بعد”.

وعن اتهام سمية الخشاب له بأنه سعى حتى يصبح “تريند”، قال: “بقالك 30 يوم في رمضان مطلعتيش تريند غير في اللحظة اللي أنا كنت فيها معاكي، وبعدين أنا روحت بسلامة نية، عشان محمد رمضان”.

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وبحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها سمية الخشاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد نشرت صورة لـ «خوذة بقرون».

وربط الجمهور بين تلك الصورة وبين آخر ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشرت صور من كواليس مسلسل «موسى»، والذي تشارك بع في الماراثون الدرامي الرمضاني مع الفنان محمد رمضان.

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