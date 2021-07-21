بالأبيض والأسود.. سوسن بدر تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها في أحدث ظهور ب، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وظهرت سوسن بدر في الصور، بالأبيض والأسود، في إطلالة تخطف أنظار الجمهور والمتابعين.

وعلقت سوسن بدر على الصور وكتبت :” على الانسان ان يتكلم فقط بالكلمات التى لا تؤذيه.. ولا تؤذى غيره مطلقا.. فذلك حقا هو الخطاب الجميل .. الحكيم بوزا “.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة سوسن بدر، بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور برفقة حفيدتها ملك، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابغيها لتخطف أنظارهم بإطلالة كاجوال أنيقة ولافتة.

حيث ظهرت الفنانة سوسن بدر، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، بجينز باللون الأزرق الغامق، ومرتدية معه تي شيرت كاجوال باللون الأبيض مما أبرز عن جمالها ورشاقة قوامها.

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