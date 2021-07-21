كارول سماحة تفاجىء الجمهور بإطلالة جريئة.. ومتابعون: ايه اللي جرالك ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها وجمهورها، الساعات الأخيرة ونشرت​ صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارول سماحة في الصورة وهي ترتدي فستان جرىء مكشوف، أثار جدل الجمهور والمتابعون، الذين علقوا :” ايه اللي جرالك ؟”.

وعقت كارول سماحة على الصورة وكتبت :” تنازلوا عن دوركم في إصلاح الناس واصلحوا أنفسكم !”.

وفي وقت سابق، فاجئت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها وجمهورها، الساعات الأخيرة ونشرت​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارول سماحة في الفيديو وهي تغني مع ابنتها تالا، أغنية “اللي خان”.

وعلقت كارول سماحة على فيديو الغناء الذي نشرته وكتبت :مشوار في السيارة مع حبيبة قلبي تالا.

وفي وقت سابق، كانت قد أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في تصريحات صحفية،على مدى إعجابها بسيناريو فيلم «بالصدفة»، والذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأشارت كارول سماحة، إلى أنه تمت كتابة فيلم “بالصدفة” منذ 10 سنوات قبل التوسع في استخدام السوشيال ميديا.

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