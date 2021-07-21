القصة الكاملة لارتباط مي حلمي وحسن شاكوش.. «اتعشوا سوا ومسك إيديها»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، عبد تداول أنباء، تفيد بارتباط الثنائي الاعلامية مي حلمي، ومطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

وانتشر على مواقع السوشيال ميديا الساعات الاخيرة، مقطع فيديو لمي حلمي وحسن شاكوش، وهما يتناولان العشاء، بأحد المطاعم، كما شهد الفيديو إمسكا حسن شاكوش يد مي حلمي أثناء دخولها وخروجها من المطعم.

كما ظهرت مي حلمي، في الفيديو وهي تقوم بتوزيع الطعام على والدة وأهل حسن شاكوش، وكانت الزيارة عائلية حيث جمعت عائلتي مي حلمي وحسن شاكوش سويا.

ورجح الجمهور ان تكون هناك علاقة عاطفية تجمع الثنائي، خاصة بعد اعلان مي حلمي الايام الماضية عن ارتباطها رسميا باحد الاشخاص دون ان تفصح عن اسمه.

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية مي حلمي موقفها من العودة لطليقها الفنان محد رشاد، وذلك بعد انفصالهما بشكل نهائي بسبب الخلافات بينهما.

وردًا على سؤال من إحدى متابعاتها بشأن إمكانية عودتها لزوجها، قالت مي حلمي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «لما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزني أفرح في اللي جاي».

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