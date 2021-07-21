من لبنان.. مايان السيد تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - مايان السيد

نشرت الفنانة مايان السيد عدة صور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مايان من لبنان و هي تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية في العيد، حيث ظهرت بإطلالة كاجول جذابة مما نال إعجاب متابعيها.

وتصدرت الفنانة مايان السيد، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو هي ترقص من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

دعم فلسطين

وأبدت الفنانة مايان السيد دعمها واهتمامها بالقضية الفلسطينية بارتدائها تي شيرت فلسطيني، ووجهت رسالة خاصة للشعب الفلسطيني قائلةً: “بدعيلهم كل يوم من قلبي ومصر كلها بتدعيلكم”.

وأعربت مايان السيد خلال لقائها ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة “سي بي سي”، عن فرحتها الشديدة عند إبلاغها بالمشاركة مع يسرا في مسلسل “حرب أهلية” عند إحضار السيناريو لها.

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وأوضحت أن كل المشاهد في أول المسلسل كانت مع الفنانة يسرا، مما جعلها تقلق وتخاف عند وقوفها أمام الفنانة القديرة يسرا، ولكن بعد تعرفها على الفنانة يسرا في أول مشهد زال الخوف والقلق، مضيفةً :”الفنانة يسرا شخصية لذيذة جداً وروحها حلوة واللوكيشن كله بيحبها أوي”.