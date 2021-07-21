شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، آخر تطورات حالتها الصحية بعد أن دخلت في غيبوبة خلال الساعات الماضية عقب إجرائها عملية جراحية.

وكانت ياسمين عبد العزيز، قد أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، وأثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى حدث خطأ أثناء نقل الدم، واسلتزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

وتم نقل ياسمين عبد العزيز إلى العناية المركزة وهي تعاني من تلوث وتسمم في الدم، وترتيب عليه دخولها من جديد في غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة.

طمأن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب “الحمدلله أحسن كتير من إمبارح”.

وكان زوجة الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي كتب عبر حسابه على فيس بوك “يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم”.

وأضاف “هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم”.

وطالب عدد كبير من نج-وم الوسط الفني، في يوم عرفة، جمهورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز.