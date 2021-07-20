إيرادات خيالية حققها فيلم “العارف” لـ أحمد عز في وقفة عيد الأضحى.. لن تصدق المبلغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الساعات القليلة الماضية، إقبالا من جانب المواطنين إلى دور العرض السينمائي لمشاهدة فيلم “العارف” أحدث أعمال الفنان أحمد عز.

وتصدر الفيلم المركز الأول ضمن قائمة الأفلام التي تُعرض حاليا في السينما، حيث حقق ليلة وقفة عيد الاضحى المبارك أمس، مبلغا ضخما بلغ قدره مليونا و313 ألف جنيه في شباك التذاكر.

فيلم “العارف” بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة وكارمن بصيبص ومصطفى خاطر وهو من إخراج أحمد علاء وسيناريو وحوار محمد سيد بشير.

وتم عرض الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء الماضي، وكان حفل العرض الخاص مساء الثلاثاء الماضي وحضره أبطال الفيلم وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول معركة التكنولوجيا وسيطرة “الهاكرز”، حيث يتورط “يونس” الذي يجسده بطل العمل أحمد عز في سرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الأنترنت ويقع في مأزق.

ويتم استهداف “يونس” عن طريق إحدى العصابات الخطيرة وعلى رأسهم راضي الذي يجسد شخصيته أحمد فهمي.

وينافس فيلم “العارف” مجموعة من الافلام الأخرى في دور السينما أبرزها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وفيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني وحلا شيحة.