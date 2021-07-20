الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المطرب الشعبى أحمد شيبة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الاضحى المبارك، وفاة ابن شقيقته، وذلك في منشور عبر خاصية “الاستورى” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد شيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى اليوم ابن أختى الرجاء الدعاء له”.

وفي وقت سابق، حل الفنان المتألق أحمد شيبة ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها «شيخ الحارة والجرئية»، والذي يُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس».

وكشف المطرب الشعبي أحمد شيبة عن أسرار في حياته لأول مرة من خلال ظهوره في البرنامج، ومن المفترض أن يكون شيبة ضيف الحلقة الأخيرة أيضًا من البرنامج.

وكانت المفاجأة التي انتشرت على مواقع التواصل هو أجر الفنان أحمد شيبة مقابل ظهوره في البرنامج، حيث تداول رواد مواقع التواصل أنه حصل على أجر خيالي.

وأشارت التقارير إلى أن المطرب أحمد شيبة قد تقاضي ما يقرب من 200 ألف جنيه مقابل ظهوره في حلقات البرنامج، وتم التفاوض معه بشكل كبير لأنه كان يطلب مقابل مادي أكبر من هذا الرقم.

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