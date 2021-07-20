جمهور تامر حسني يستبدل حلا شيحة بـ أمينة خليل: «كدة أحلى»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لكليب الفنان تامر حسني، “بحبك” واذي أحدث ضجة واسعة الايام الاخيرة بعد هجوم الفنانة حلا شيحة عليه.

وقام الجمهور باستبدال الفنانة حلا شيحة في الكليب، بالفنانة أمينة خليل، وعلق عليه :” كدة أحلى”.

وقام محبو تامر حسني بوضع الأغنية على مشاهد من فيلم «البدلة»، تجمع بين الفنان تامر حسني والفنانة أمينة خليل، الامر الذي نال غعجاب العديد من المتابعين.

وفي وقت سابق، هاجمت الفنانة حلا شيحة، الفنان تامر حسني، و نشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”



وأضافت :” اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح”.

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

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