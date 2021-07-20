القصة الكاملة لـ«خناقة» حمو بيكا وعمر كمال : فضحوا بعض .. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الاخيرة، بعد الخلاف الحاد الذي نشب بين مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بعد تصريحاتهم الاخيرة.

بدأت القصة، عندما حل المطرب الشعبي عمر كمال، ضيفًا الساعات الماضية، ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، على قناة MBC مصر.

وأدلى عمر كمال في الحلقة بالعديد من التصريحات المفاجئة، والتي أبرزها إجابته على سؤال “حمو بيكا بيعرف يغني؟”

وأجاب عمر كمال على السؤال قائلًا: ” “لأ مبيعرفش يغني، هو كراكتر، راجل ليه بصمة في التراك. عنده صوت أجش جهوري في التراك بيعمل نبرة معينة، ومش أي حد يعرف يقول ده.”

من جانبه، هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا ، بشكل حاد مغني المهرجانات عمر كمال، بعد تصربحاته الاخيرة، ونشر مقطع فيديو يرد فيه على عمر كمال.

وقال حمو بيكا: «أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!».

وأشار قائلًا: «طلعت خبط في الفنانة سمية الخشاب برضه، أنت مش بيطمر فيك أي شيء.. رغم إنك مفروض تقول الحمد لله إن النجمة نزلت لك وكتر خيرها.. ولو الأغنية جابت 100 الف، كويس مش وحش.. الأغنية مش بالملايين والأرقام، أهم حاجة تشتغل في الشارع».

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