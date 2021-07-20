محمد رمضان يحتفل بعيد الأضحى بـ “سيلفي” مع جمهوره (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان ، بنشر مقطع فيديو جديد له اليوم ، وذلك خلال حسابه الخاص من موقع التبادل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث ظهر الفنان محمد رمضان، في الفيديو وهو يحتفل بعيد الاضحىى المبارك، وسط جمهوره وهو يلتقط الصور السيلفي معهم.

علق محمد رمضان على الفيديو وكتب : “كل عيد وأنتم طيبين … بعد صلاة عيد الأضحى في الساحل الشمالي”.

وف وقت سابق، قام الفنان محمد رمضان ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور له من أحدث لجلسة تصوير جديدة وذلك في طيارته الخاصة، وذلك خلال حسابه الخاص من موقع التبادل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث ظهر الفنان محمد رمضان، خلال الصور التي نشرت على فيسبوك، وهو في طائرة خاصة بإطلالة مبهرة، ونالت الصور إعجاب جمهوره.

ومن ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية “ثابت”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد رمضان هو مسلسل “موسى” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

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