داليا البحيري تكشف كواليس «السفارة في العمارة» ومشهد حمل الزعيم لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - داليا البحيري

حلت الفنانة داليا البحيرى، ضيفة في برنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة ON، وتحدثت عن وقوفها أمام الزعيم عادل إمام، قائلة: “أنا كان ليا الشرف إنى وقفت قدام الزعيم عادل إمام مرتين الأول في فيلم “السفارة في العمارة” والثانية في مسلسل “فلانتينو”.

وأضافت داليا البحيرى: “أنا بحب عادل إمام على المستوى الشخصى، وهو شخص عنده هيبة مش عند حد، ولما تبص في وشه ملامحه فيها هيبة، فأنا أول مرة كنت أقابله فيها عند عمرو عرفة، وكنت بشوفه من بعيد عشان ميبقاش شايفنى، واكتشفت إن الموضوع ده مش عندى أنا بس ده عند الكل، هو ربنا جعل في وشه هيبة”.

وتابعت داليا البحيرى: “لما جالى فيلم “السفارة في العمارة” فرحت أوى أن هاعمل حاجة مع الزعيم عادل إمام، وفضلت أقرأ اسيناريو ووصلت لـ61 مشهد وأنا مظهرتش والفيلم كله 120 مشهد يعنى نص الفيلم طار فاكتئبت وقلت مش مشكلة المهم إنى أظهر مع الزعيم وخلاص، ولقيت أول مشهد بظهر فيه إن عادل إمام هايبقى شايلنى على كتفه، فقلت لهم شكرا أوى انا كفاية كده دخلت التاريخ”.