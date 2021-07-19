إيمي سالم تخطف الأنظار بـ «جيب قصير» في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة إيمي سالم بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”، أثناء تواجدها في إحدى الأماكن العامة.

حيث ظهرت إيمي، خلال الصورة، وهي ترتدي جيب أسود قصير كشف عن ساقيها وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أعطاها أنوثة أثارت إعجاب الجمهور ومتابعيها.

جدير بالذكر، أن الفنانة إيمي سالم، كانت قد حرصت على تقديم التهاني لمتابعيها وجمهورها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر صفحتها الخاصة على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت إيمي سالم: “يا رب بحق الايام المفترجة دي تريح كل قلب تعبان.. وتشفي كل مريض، وتفك كرب كل مكروب، وتبارك لنا في نعمك التي عجزنا عن عدها.. وما تحرمناش من اي نعمة فيهم، واجعلنا راضين بما قسمت وساعين في ما ترضى، واجعلنا سبب لرزق من حولنا واجعلنا عون للغير لا عائق وسخر لنا الخير يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك”.

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