حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتغازل معز مسعود بهذه الطريقة .. (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة حلا شيحة ، بنشر صورة لابنتها ولزوجها معز مسعود لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث قامت “حلا” بنشر صورة لطفلتها “عائشة” وهى تحتفل بعيد ميلادها، وكتبت عليها: “كل سنة وأنتي طيبة عيوشة.. بحبك”، كما أنها نشرت أيضًا صورة لزوجها الداعية معز مسعود، وهو داخل سيارته.

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة ، كانت قد أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعد مهاجمتها للفنان تامر حسنى، لطرحه كليب “بحبك” من فيلم “مش أنا”، من أحداث فيلم مش أنا الذي يتم عرضه حالي بدور السينما.

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