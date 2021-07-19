«هذا الأمر يحدث بنسبة ١٪».. تعرف على آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز، وكشف عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد.

حيث أكد النادي، أنها تعافت من فيروس كورونا، مؤكدا إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها.

وكشف النادي، عن سبب تدهور حالة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الايام ومع الدعاء.

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