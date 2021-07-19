بـ«إطلالة صيفية».. درة تبهر الجمهور بالعوامة في حمام السباحة بأحدث ظهور.. (صور)

قامت الفنانة درة ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور خلال قضاء أجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث تألقت درة، بإطلالة صيفية وهي ترتدي مايوه باللون الأسود، وظهرت وهى جالسة على العوامة في حمام سباحة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت درة، على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

على صعيد آخر تنتظر درة عرض فيلمها الجديد “الكاهن” في شهر سبتمبر القادم وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان ابو لبن ويشاركها البطولة كل من النجوم جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

يشار إلى أن درة تصور هذه الأيام مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

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