بعد مرض ياسمين عبد العزيز.. أعراض تسمم الدم وطرق الوقاية منه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار خبر إصابة الفنانة ياسمين عبد العزيز بتسمم الدم حالة من الجدل الشديد على معظم مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية خطيرة ودقيقة لاستئصال ورم على الرحم.

وتدهورت حالتها خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب إصابتها بعدوى بكتيرية خلال الجراحة التي أجرتها مؤخرًا، وتداولت أنباء عن دخولها بغيبوبة فاقت منها صباح اليوم إلا إنها ما زالت بالعناية المركزة، فنستعرض لكم خلال السطور التالية أعراض تسمم الدم وطرق الوقاية منه :-

أعراض تسمم الدم

-حمى وقشعريرة

-انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم

-التبول أقل من المعتاد

-تسارع ضربات القلب

-القيء والغثيان

-إسهال

-التعب أو الضعف

-بقع الجلد أو تغير لونها

-التعرق أو الجلد الرطب

-ألم حاد

طرق الوقاية من تسمم الدم:

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة.

-مواكبة اللقاحات الموصى بها لأشياء مثل الأنفلونزا وجدري الماء.

-السيطرة على أي حالات صحية مزمنة مثل: السكر.

-إذا تعرضت لإصابة، فقم بتنظيفها في أسرع وقت ممكن. وراقب علامات العدوى.

-عالج أي عدوى احصل على الرعاية الطبية فورًا إذا لم تتحسن الحالة أو إذا بدا أنها تزداد سوءًا.