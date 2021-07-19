عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن آخَر ما قاله الفنان أحمد العوضي عن حالة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أنها حاولت الإتصال به للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأضافت قائلة: أنه رد عليها قائلًا: “ادعيلها يا لميس هي في الرعاية الآن”، وتابعت الإعلامية عبر برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON”: “ده كان رده بس وأنا بحترم خصوصية الناس وتفضيلهم لعدم الحديث عن الحالة الصحية لذويهم، وأيا ما كانت المعلومات لدي حول حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز فأنا مش هقول لأني بحترم خصوصية الناس وده من حق أسرتها أن تختص بها بالإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية”.

وواصلت لميس الحديدي قائلة: “من الكلام المتداول الذي لفت انتباهي ما تردد أنها أجرت عملية جراحية أصابتها بمضاعفات أعقبها عملية أخرى، والسؤال هل هذا وجه تشابه بين ما حدث لها وما حدث للزميلة إيمان الحصري؟ بعيدًا أيضًا عن المعلومات لدي التي أعرفها عن الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري”.

جدير بالذكر، أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره مساء يوم السبت، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، ونشر منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، وكتب: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

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