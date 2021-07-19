محمد السعدني يسخر من خبر وفاته بهذه الطريقة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار منشور الفنانة وفاء عامر عن وفاة رجل الأعمال محمد السعدني، الذي قامت بنشره مساء أمس الأحد، حالة من الجدل الشديد على نطاق واسع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار اللغط لدى الكثير من الجمهور معتقدين أن الراحل هو الفنان محمد السعدني.

فقام الفنان محمد السعدني، بنشر مقطع فيديو قصير، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ Instagram، يطمئن جمهوره ومحبيه على صحته، مؤكدا أن هذه الأخبار ما هي إلا شائعات.

حيث قال ، خلال مقطع الفيديو، السعدني إنه فوجيء بكم كبير من الاتصالات والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في مارينا بالساحل الشمالي يحضر السحور استعدادا لصيام يوم وقفة عرفات.

وأضاف السعدني، خلال الفيديو قائلا: أنه تلقى اتصالا من والدته وإخوته يبكون بسبب انتشار هذه الأنباء موجها اللوم لمن نشرها دون التأكد من صحتها.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد السعدني اشتهر من خلال تقديم الأدوار الكوميدية وبخاصة في فيلم “عندليب الدقي”، وشارك في رمضان 2021 في مسلسلي “فارس بلا جواز” و”ولاد ناس”.

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